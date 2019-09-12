Лодки «скорой помощи»: Комсомольск-на-Амуре поплыл после тайфуна

В Комсомольске на Амуре кареты «скорой помощи» заменили на лодки «скорой помощи». В городе затоплены улицы, в воде остаются 450 домов.

Есть и хорошие новости. Впервые за последние недели уровень Амура стабилизировался, то есть вода наконец-то перестала прибывать. Тем не менее, военные и строители сейчас круглосуточно укрепляют дамбу, чтобы основной поток не хлынул в город.

Станислав Григорьев следит ситуацией в регионе.

Вот такой он — тайфун «Лин Лин», пришедший из Южной Кореи. Сплошь — потоп, размытые дороги и каждый день ожидание: какую улицу сегодня поглотит река?

«Мы давали рекомендации управляющим компаниям, чтобы они мешками выкладывали дорожки. По опыту 13-го года, по которым до сухих мест добраться… но… в общем, вода лезет изо всех щелей!» — заявил глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре.

Сильное наводнение уже было в Комсомольске-на-Амуре в 2013 году, поэтому сегодня к бедствию подготовились основательно. В ликвидации последствий паводка задействованы армия и МЧС. Спасатели проводят эвакуацию. День и ночь грузовики возят грунт на дамбу. Однако стихия неумолима: на сегодняшнее утро подтоплено более 450 частных жилых домов и многоэтажек. Руководитель местного спортивного клуба рассказывает нам, как утонула школа, в которой он находится.

«Когда начал подниматься Амур, начались сильные дожди. Вода дошла сначала по колено, по пояс, но теперь, в состоянии таком, что…» — рассказывает руководитель клуба по стрельбе из лука Павел Карепанов.

Под водой городская набережная (на ней как раз начался многомиллиардный ремонт) и так называемый «66 квартал». Сюда вода пришла, откуда не ждали — из канализации.

Местные жители передвигаются по зловонной жиже на лодках, а у кого их нет, использует вот такое изобретение: два мусорных пакета — отличный способ добраться до дома без потерь.

В пунктах временного размещения на сегодняшний день находятся 42 человека. Это те, чьи дома затоплены по крышу и кому некуда деваться. Сейчас все силы строителей, пожарных и военных брошены на то, чтобы укрепить дамбу, которая препятствует поступлению воды в город.