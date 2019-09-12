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  4. «Ах, какие ножки!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов постельным фото

«Ах, какие ножки!»: Дарья Мороз заинтриговала фанатов постельным фото

, 13:16 Фото 81

Актриса доказала, что на съемках эротических сцен бывает по-настоящему жарко.

Фото: Instagram @d_moroz

Дарья Мороз поделилась с подписчиками в Instagram кадром со съемок постельной сцены в сериале «Содержанки». На фотографии видно мокрое пятно на темно-синей простыни и ноги знаменитости.

«Когда постельная сцена удалась», — подписала снимок Дарья, добавив хэштег #владимирмишуков, чем намекнула на своего партнера по сцене.

Instagram @d_moroz

Подписчики актрисы бурно отреагировали на пикантный снимок. Одни отмечали красоту Дарьи, а другие признавались, что не могут дождаться выхода второго сезона сериала на экраны.

«Ах, какие ножки!»

«Какие ноги! Восхищаюсь вами!»

«Очень сексуальные ножки, как и сама Даша»;

«Это самый лучший спойлер всех времен, прям издевательство и дразнилка»;

«Ну, когда же мы это увидим?» — писали пользователи.

Съемки продолжения «Содержанок» идут полным ходом. В первом сезоне зрителям показали историю амбициозных женщин, которые пытаются сменить статус любовниц обеспеченных мужчин на их законных жен. 36-летняя Дарья Мороз исполняет одну из главных ролей — следовательницу Лену Широкову.

Как сообщал 5-tv.ru, в последнее время актриса все чаще выкладывает фотографии и видео, на которых предстает в сексуальных образах роковой красотки. В одном из недавних роликов она станцевала в экстремальном мини.

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