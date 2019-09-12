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В Москве появится поезд, рассказывающий о жизни Олега Табакова

, 19:17 18

Состав в столичном метро будет назван именем великого актера и режиссера.

Фото: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan

В Московском метро появится новый поезд, названый в честь советского и российского актера и режиссера Олега Табакова. Как пишет сайт Teleprogramma.pro, согласно концепции, вагоны состава будут иллюстрированы фотографиями, рассказывающими о жизни и творчестве артиста. Планируется, что на торжественном открытии, которое пройдет на станции «Сухаревская», будут присутствовать министр культуры Владимир Мединский, а также коллеги Олега Табакова.

Также стало известно, что новый состав будет работать на Калужско-Рижской ветке. Кроме того, ограниченным тиражом (десять тысяч экземпляров) в Москве был выпущен единый проездной «Театр Олега Табакова».

Недавно 5-tv. Писал о том, что вдова артиста Марина Зудина сих пор не может смириться с его уходом.

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