Марина Зудина рассказала о жизни после смерти Олега Табакова

После смерти Олега Табакова семья переживает нелегкое время. Его вдова Марина Зудина признается, что не может оправиться до сих пор, поэтому пока не хочет заниматься вопросами наследства. Об этом сообщает 7дней.ru.

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Актриса рассказывает, что планов впереди много, но она еще не пришла в себя настолько, чтобы плотно заняться делами покойного мужа. Марина не в состоянии читать интервью Табакова, смотреть хронику и фильмы с его участием. Артистка также отмечает, что 35 лет рядом с ней находился мужчина, который ее сформировал. Благодаря ему она чувствовала себя защищенной, а в один момент все изменилось.

Зудина рассказывает, что Табаков по-прежнему в ее сердце и в сердцах детей.

Олег Табаков и Марина Зудина. Ekaterina Tsvetkova / www.globallookpress.com

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что младший сын Табакова увидел в 46-летней британской актрисе идеальную женщину.