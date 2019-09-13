Что можно и категорически нельзя делать 13 сентября в Куприянов день

Православная церковь в пятницу, 13 сентября, чтит память священномученика Куприяна, епископа Карфогенского. Он прославился как богослов и Отец Церкви. Куприян вырос в языческом окружении, был успешным юристом. Как он был обращен в христианскую веру, неизвестно.

Через два года после крещения он был назначен епископом и сразу оказался в условиях гонения на христиан. Под страхом пыток и казни многие верующие, в том числе, некоторые епископы, отвергли Христа, а после окончания гонений вернулись в Церковь.

Рассуждения Куприяна привели к конфликту, разгоревшемуся между ним и папой Стефаном. Спустя несколько лет Куприяна арестовали и отправили в ссылку. А в 258 году его казнили.

Что можно делать 13 сентября

В этот день следует сосредоточиться на уборке дома, а также очистить собственные мысли. Необходимо освободить пространство от злых помыслов. Если у вас сложные отношения с близкими, то пришло время наладить их. Освободите свое пространство от тех людей, которые вас не уважают.

В этот день принято собирать клюкву и печь пироги из этой ягоды.

Что нельзя делать 13 сентября

В Куприянов день нежелательно отправляться в путешествие, так как дорога может преподнести неприятный сюрприз. Садоводам не следует заниматься посадкой или пересаживанием растений, иначе они не будут цвести и плодоносить. Также в этот день нельзя громко смеяться, организовывать пышное торжество. Например, свадьбу лучше не планировать на этот день.

Народные приметы

Рябину в этот день не собирали, чтобы птиц не тревожить.

Растущая луна — к богатому урожаю клюквы.

Собранные на Куприяна ягоды клюквы нужно зашить в небольшой мешочек из синей ткани и везде носить с собой. Тогда удача будет вам во всем сопутствовать.

Увидеть во сне клюкву — к сплетням и слезам.

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