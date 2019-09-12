Женщина с пневматической винтовкой объявила охоту на бродячих собак в подмосковном поселке Кембридж Истринского района. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как местная жительница идет по пешеходной дорожке среди кустарников с оружием в руках.

« Карина вышла на охоту », — комментирует за кадром автор видеозаписи.

Пользователи социальных сетей отмечают, что героиня ролика «охотилась» на агрессивную бродячую собаку, якобы покусавшую ребенка и ее саму. Защитники животных осудили поведение женщины и выступают за привлечение ее к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неадекватный мужчина искромсал ножом собаку в Подмосковье. Выпившему жителю Химок не позволили погладить пса, после чего он решил зарезать животное.