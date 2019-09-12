  1. Пятый канал
  4. «Вышла на охоту»: Беременная жительница Подмосковья с винтовкой гонялась за собакой — видео

«Вышла на охоту»: Беременная жительница Подмосковья с винтовкой гонялась за собакой — видео

, 22:46 Эксклюзивное видео 68

Шокирующий инцидент произошел в поселке Кембридж Истринского района.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, 5-tv.ru

Женщина с пневматической винтовкой объявила охоту на бродячих собак в подмосковном поселке Кембридж Истринского района. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как местная жительница идет по пешеходной дорожке среди кустарников с оружием в руках.

«Карина вышла на охоту», — комментирует за кадром автор видеозаписи.

Пользователи социальных сетей отмечают, что героиня ролика «охотилась» на агрессивную бродячую собаку, якобы покусавшую ребенка и ее саму. Защитники животных осудили поведение женщины и выступают за привлечение ее к ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что неадекватный мужчина искромсал ножом собаку в Подмосковье. Выпившему жителю Химок не позволили погладить пса, после чего он решил зарезать животное.

Читайте также

Никас Сафронов попал в ДТП в Подмосковье

Фото: Легковушка влетела под грузовик в центре Петрозаводска. Водитель погиб
+15° Днём +20°
Ночью +13°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 12 сентября: ваша внутренняя тигрица ненасытна, Стрельцы!

Последние новости

0:01
13 сентября — День вручения Шнобелевской премии
23:52
«Завалил и задушил»: Боец ММА показал, как одолеть Емельяненко — видео
23:37
В Петербург по электронной визе смогут приехать граждане 53 стран
23:19
Вдова Сергея Доренко судится с «кооперативом-призраком» из-за коттеджа в Барвихе
23:03
Видео: Емельяненко показал на груше, как намерен «отметелить» Кокляева
22:46
«Вышла на охоту»: Беременная жительница Подмосковья с винтовкой гонялась за собакой — видео

Сейчас читают

13 сентября — День вручения Шнобелевской премии
Чего ожидать от Урожайной луны в День проклятий — пятницу, 13-е?
Уснувший за рулем Сергей Лазарев попал в ДТП по дороге с гастролей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев