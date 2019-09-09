Неадекватный мужчина искромсал ножом собаку в Подмосковье

Неадекватный мужчина искромсал ножом собаку в подмосковных Химках. Вопиющий инцидент произошел в одном из дворов, когда изрядно подвыпившему мужчине не позволили погладить пса.

После того, как хозяева собаки вступили с пьяницей в словесную перепалку, он пригрозил зарезать животное и взял у своей подруги нож. Несмотря на советы очевидцев увести собаку подальше, парень, державший ее на поводке не торопился уходить. В определенный момент «неадекват» ринулся на них и, судя по видео, оказавшемуся в распоряжении 5-tv.ru, нанес животному не менее двух ударов ножом.

Многочисленные свидетели произошедшего наперебой стали кричать, что нужно вызвать полицию и «скорую» для собаки. При этом, никто не попытался «обезвредить» мужчину. Известно, что пса прооперировали, его жизни ничего не угрожает.

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