Беременная жительница Подмосковья объяснила «охоту на собак» с винтовкой

Жительница поселка Кембридж в Истринском районе Московской области объяснила 5-tv.ru, почему вышла во двор с пневматической винтовкой против бродячей собаки, которая в последние дни часто появлялась в округе.
По словам Каринэ Есаян, бездомное животное, обитающее на стройке по соседству, представляло угрозу здоровью и жизни детей, взрослых, а также их домашних питомцев.
Жалобы в разные инстанции не помогли, рассказала она.
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Окружающие также начали поднимать своих питомцев на руки, но бездомный пес не остановился.
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Тогда жительница Подмосковья решилась на крайнюю меру — она пошла домой и взяла пневматическое ружье.
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Она подчеркнула, что оружие не было заряжено, а дуло было направлено вниз — так она пыталась отогнать кобеля.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защитники животных осудили поведение Каринэ Есаян и требуют привлечь ее к ответственности.