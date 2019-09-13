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Беременная жительница Подмосковья объяснила «охоту на собак» с винтовкой

, 0:57 Эксклюзивное интервью 24

Женщина утверждает, что лишь хотела защитить себя и своего домашнего питомца.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Жабриков, 5-tv.ru

Жительница поселка Кембридж в Истринском районе Московской области объяснила 5-tv.ru, почему вышла во двор с пневматической винтовкой против бродячей собаки, которая в последние дни часто появлялась в округе.

По словам Каринэ Есаян, бездомное животное, обитающее на стройке по соседству, представляло угрозу здоровью и жизни детей, взрослых, а также их домашних питомцев.

Жалобы в разные инстанции не помогли, рассказала она.

«Собака один раз напала на ребенка, второй раз. Она не очень агрессивная, но когда она считала нужным укусить, она кусала. Я гуляла со своей собакой и с соседями — у нас у все маленькие собаки, шпицы. Я сразу поняла, что он укусит. Я с семнадцати лет занимаюсь дрессировкой собак, и по языку тела способна определить, с какой целью бежит собака. И мы начали поднимать собак на руки», — сказала женщина.

Окружающие также начали поднимать своих питомцев на руки, но бездомный пес не остановился.

«Начал прыгать на меня, пытаясь укусить кобеля моего. Я от него отбивалась рулеткой, телефоном, ногами, чем только можно. Мы с соседями еле от этой собаки отбились», — пояснила Каринэ.

Тогда жительница Подмосковья решилась на крайнюю меру — она пошла домой и взяла пневматическое ружье.

«Я его не заряжала — знаю, что собаки сильно боятся этих звуков. И моя задача была выгнать эту собаку обратно на стройку. Чтобы показать, что здесь наша территория, и она в опасности. А там дальше — ее территория, и там она должна сидеть. Это нюансы дрессировки», — отметила она.

Она подчеркнула, что оружие не было заряжено, а дуло было направлено вниз — так она пыталась отогнать кобеля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что защитники животных осудили поведение Каринэ Есаян и требуют привлечь ее к ответственности.

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