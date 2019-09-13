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  4. Певица Адель подала на развод с мужем спустя восемь лет отношений

Певица Адель подала на развод с мужем спустя восемь лет отношений

, 7:42 65

Несмотря на разрыв, пара планирует дальше вместе воспитывать общего сына.

Фото: www.globallookpress.com © Adrian Sanchez-Gonzalez

Британская исполнительница Адель и бизнесмен Саймон Конекки разводятся. Как сообщает Tmz со ссылкой на сведения из суда, певица подала заявление о расторжении брака.

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Что стало причиной такого решения знаменитости, неизвестно. Впрочем, слухи о том, что в отношениях звездной пары все не так гладко, ходили давно. Последний раз вместе с Саймоном Адель появилась на концерте Элтона Джона в Лос-Анджелесе, и с тех пор супруги не выходили вместе в свет.

Однако, даже несмотря на разрыв, знаменитости продолжат общаться. Они планируют совместно воспитывать общего сына Анджело, которому исполнилось шесть лет.

Адель и Саймон начали встречаться еще в 2011 году, а в октябре следующего года у них уже родился первенец. Свадебная церемония прошла в 2016 году вдали от посторонних глаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Адель и Дженнифер Лоуренс «ушли в отрыв» в баре в Нью-Йорке.

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