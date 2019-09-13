Певица Адель подала на развод с мужем спустя восемь лет отношений

Британская исполнительница Адель и бизнесмен Саймон Конекки разводятся. Как сообщает Tmz со ссылкой на сведения из суда, певица подала заявление о расторжении брака.

Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Что стало причиной такого решения знаменитости, неизвестно. Впрочем, слухи о том, что в отношениях звездной пары все не так гладко, ходили давно. Последний раз вместе с Саймоном Адель появилась на концерте Элтона Джона в Лос-Анджелесе, и с тех пор супруги не выходили вместе в свет.

Однако, даже несмотря на разрыв, знаменитости продолжат общаться. Они планируют совместно воспитывать общего сына Анджело, которому исполнилось шесть лет.

Адель и Саймон начали встречаться еще в 2011 году, а в октябре следующего года у них уже родился первенец. Свадебная церемония прошла в 2016 году вдали от посторонних глаз.