Богомолов опубликовал фото с Собчак из свадебного катафалка

Режиссер Константин Богомолов на своей странице в Instgram подтвердил заключение брака с телеведущей Ксенией Собчак, опубликовав в сторис фото из свадебного катафалка.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, молодожены именно на таком необычном автомобиле с надписью «Только смерть разлучит нас» прибыли в Грибоедовский ЗАГС Москвы на церемонию бракосочетания. Креативен был и выход из авто — через заднюю дверь, из которой обычно выносят гроб.

Также режиссер опубликовал видео, на котором Ксения мечтательно музицирует за роялем, подписав его:

«Все!❤️»

Пользователи рассыпались в комплиментах и пожеланиях счастья.

«Вы счастливый мужчина! Вас любит шикарная женщина! Будьте счастливы! Всего Вам самого наилучшего!!!»

«Ксения, вы светитесь вся! Счастья вам! Очень гармоничная пара!»

«Она очень крутая женщина!!! Счастья вам безгранично!!!»