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В Петербурге открылся Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий

, 16:36 Эфирная новость 37

На форуме в Северной столице собрались профессионалы в сфере кино, сериалов и онлайн-видеосервисов.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Петербурге открылся Синепозиум Международной ассоциации кинокомиссий. Это большой форум профессионалов в сфере кино, сериалов и онлайн-видеосервисов впервые проводится в России.

Четыре дня лидеры индустрии — представители крупнейших мировых студий — будут обсуждать вопросы развития отрасли и планировать совместные проекты.

«Мы собрали очень мощный лайн-ап из лучших спикеров индустрии. Это и Netflix, и HBO, и Blumhouse, и Universal, и PlayStation. Все здесь и все рады находиться в Петербурге», — заявил генеральный директор «Русского офиса кинокомпаний» Валерий Купеев.

Организаторы уверены, что Синепозиум сможет продвинуть Петербург и вообще Россию как съемочную площадку для иностранных проектов. И это поспособствует развитию кинотуризма в нашей стране.

А в это время российское кино продолжает свой выход на мировой рынок. Как сообщал ранее 5-tv.ru, Александр Петров лично представит фильм «Герой» в Мюнхене.

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