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«Зачем?» Любовь Успенская поделилась откровенным фото из душа

, 18:24 Фото 120

Королева шансона продемонстрировала свою фигуру подписчикам в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская не перестает шокировать подписчиков в Instagram откровенными фотографиями. 65-летняя певица не стесняется демонстрировать свое тело поклонникам. И если раньше артистка публиковала снимки хотя бы в купальнике, то теперь Успенская решила обнажиться полностью. Недавно знаменитость выложила снимок из душа, на котором она показывает свою фигуру.

«Для тех, кому на прошлой фотографии „плохо было видно“ — сделала фото поярче», — написала артистка.

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Instagram @uspenskayalubov_official

Поклонники были шокированы таким поведением королевы шансона. Никто не подозревал, что Успенская в желании демонстрировать свое тело зайдет так далеко и совсем разденется на публику.

«Зачем? При всем моем уважении и любви к творчеству — не самые выигрышные откровения…»

«Осеннее обострение, да и луна как раз полная, да уж»;

«Маразм крепчал…»

«Кто-то возраст свой принимает достойно, становится более мудрым, а кто-то сходит с ума», — высказались юзеры.

Однако нашлись те, кто решил встать на защиту любимой артистки.

«Женщина в любом возрасте прекрасна. И это замечательно когда не имеет комплексов»

«Упругое, красивое создание! Любовь умница!» — написали истинные фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо.

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