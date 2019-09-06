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  4. «Поздновато!» Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо

«Поздновато!» Любовь Успенская на фото перевоплотилась в Брижит Бардо

, 13:24 Фото 115

Фотографию королева шансона опубликовала в Instagram.

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Фото, видео : Instagram @uspenskayalubov_official

Королева шансона Любовь Успенская предстала перед подписчиками Instagram в новом образе. Артистка перевоплотилась на фото во французскую актрису Брижит Бардо. На снимке у певицы такая же прическа, как у секс-символа 50-х, но еще для большего сходства, она кокетливо прикоснулась указательным пальцем к губам.

«Всегда мечтала быть похожей на молодую Брижит Бардо. Хоть и природой не дано, но я стараюсь», — подписала снимок Успенская. (Орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)

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Instagram @uspenskayalubov_official

Подписчики не оценили новый образ королевы шансона, своим недовольством они поделились в комментариях.

«Чтобы быть похожей на молодую Брижит Бардо, нужно как минимум быть молодой»;

«Пока только на Брижит Макрон тянете. Нужно еще подождать»;

«Поздновато!»

«Конечно, красивая, деланная, переделанная вся», — высказались фолловеры.

Однако истинные поклонники поддержали Успенскую и написали, что с возрастом она становится только краше.

«Каждый красив по-своему, любовь выглядит изумительно, а для своих лет особенно, и вы так попробуйте»

«Люба, как хорошее вино, с возрастом еще лучше»

«Вы лучше, чем Брижит Бардо», — отметили фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Любовь Успенская показала фигуру в купальнике и призвала женщин любить себя.

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