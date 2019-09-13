Свадьба ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова обещает быть крайне оригинальной и креативной. Хотя пара последовательно скрывает от прессы детали своего торжества и не рассказывает о главной задумке мероприятия, в СМИ появились уже первые подробности долгожданного банкета.

По слухам, торжество пройдет в готическом стиле, влюбленные захотели сохранить мистический дух пятницы 13-го, которая была выбрана для свадьбы, и решили подобрать соответствующие атрибуты для праздника.

Опубликованы фото Собчак и Богомолова из ЗАГСа с родителями и свидетелями

К ЗАГСу знаменитости подъехали не на белом лимузине, а на черном катафалке, украшенном красными цветами. Они вышли из задней двери автомобиля, откуда обычно достают гроб и направились к месту регистрации. Что примечательно, на катафалке при этом красовалась надпись «Только смерть разлучит нас».

По информации инсайдеров, на этом сюрпризы от супружеской пары не закончатся. Они планируют продолжить торжество в Музее Москвы, где накануне — в августе — побывал знаменитый режиссер Квентин Тарантино. Собчак знала об этом и даже брала у кинодеятеля интервью.

Согласно распространившейся в сети информации, банкетный зал будет украшен довольно экстравагантно. Якобы влюбленные выбрали для торжества готический стиль и решили шокировать своих гостей, которые еще сами не догадывается о том, что их ждет. Вместе белых скатертей — кровавые, вместо классической посуды — черная, а вместо роз — маки, символизирующие сон и смерть. Кажется, что помещение действительно будет напоминать пространство художественного фильма.

Говорят, что ведущим праздника будет Игорь Верник, только вот неизвестно, позволят ли ему шутить или «демонический» антураж будет сохраняться даже в свадебных конкурсах.

Так или иначе, в некоторых деталях мероприятия Собчак и Богомолов все-таки отступили от выбранного готического стиля. Звезда появилась на церемонии в белом платье, а после отправилась со своим новоиспеченным супругом в церковь, что никак не соответствует мистической тематике дня.

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