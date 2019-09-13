В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Подмосковье транспортный коллапс. Многокилометровая пробка собиралась в пятницу, 13 сентября, на московском малом кольце. Водитель грузовика снес надземный пешеходный переход.

К счастью, обошлось без пострадавших. Конструкция находилась на ремонте и в момент обрушения людей на ней не было.

Многотонные перекрытия рухнули на проезжую часть и перегородили движение в обе стороны. На месте происшествия работали аварийные бригады, они расчищали дорогу.

Как прокомментировали произошедшее RT в ГК «Автодор», обрушившийся пешеходный переход был недействующим и закрыт. Рядом для перехода дороги расположен «пешеходный переход с зебрами и светофорами».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на работницу бизнес-центра в Санкт-Петербурге обрушился потолок.