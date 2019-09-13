  1. Пятый канал
  4. В Подмосковье рухнул пешеходный мост

В Подмосковье рухнул пешеходный мост

, 20:31 Эфирная новость 64

Конструкцию на московском малом кольце снес грузовик.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @selyatino_aprelevka, 5-tv.ru

В Подмосковье транспортный коллапс. Многокилометровая пробка собиралась в пятницу, 13 сентября, на московском малом кольце. Водитель грузовика снес надземный пешеходный переход.

К счастью, обошлось без пострадавших. Конструкция находилась на ремонте и в момент обрушения людей на ней не было.

Многотонные перекрытия рухнули на проезжую часть и перегородили движение в обе стороны. На месте происшествия работали аварийные бригады, они расчищали дорогу.

Как прокомментировали произошедшее RT в ГК «Автодор», обрушившийся пешеходный переход был недействующим и закрыт. Рядом для перехода дороги расположен «пешеходный переход с зебрами и светофорами».

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на работницу бизнес-центра в Санкт-Петербурге обрушился потолок.

Читайте также

+13° Днём +14°
Ночью +10°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

21:24
Электромобиль упал с набережной на пляж под Калининградом
21:09
«Просто улет!» Ольга Бузова показала самое неудачное свидание
20:55
Испанию накрыл сильнейший за последние сто лет ураган
20:41
«Смотрите на них»: первый поцелуй Собчак и Богомолова под крики «Горько!»
20:31
В Подмосковье рухнул пешеходный мост
20:24
Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?

Сейчас читают

Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации
«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк
Кровавая скатерть и поминальные цветы — как пройдет свадьба Собчак и Богомолова

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев