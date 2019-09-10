Видео: потолок обрушился на работницу бизнес-центра в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге во вторник, 10 сентября, в БЦ «Сити-Центр» произошло частичное обрушение потолка. В результате инцидента пострадала девушка, которая опубликовала в соцсеть кадры с места происшествия.

«У меня сегодня второй день рождения. По пути на работу в 8.40-8.45 в бизнес-центре „Сити-Центр“ на меня рухнул подвесной потолок со всеми конструкциями. По счастливой случайности, задело по касательной, и больше никто не пострадал. Отделалась сотрясением », — написала пострадавшая.

Пользователи соцсети пришли в ужас от произошедшего и посоветовали девушке срочно обратиться в травматологическое отделение и правоохранительные органы.

«Я надеюсь, вы не оставите это дело без внимания прокуратуры»;

«Можно было бы отсудить кругленькую сумму»;

«Сходите в травму, получите справку о повреждениях, и можно наказать их рублем», — оставили рекомендации юзеры.

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