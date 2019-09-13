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  4. В Петербурге проходит 13 сезон всероссийского проекта «Река талантов»

В Петербурге проходит 13 сезон всероссийского проекта «Река талантов»

, 23:16 Эфирная новость 23

Секреты мастерства юным дарованиям раскрыл виолончелист, народный артист России и художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин.

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Фото, видео: РИА Новости / Артур Лебедев, 5-tv.ru

В центре Петербурга лучшие из лучших показывали на что способны. В Доме музыки проходил 13-й сезон уникального всероссийского проекта «Река талантов». Народные и заслуженные артисты, те, кому стоя аплодируют в концертных залах по всему миру — раскрыли секреты юным талантам. Например, народный артист России и художественный руководитель Дома музыки Сергей Ролдугин.

Перенять мастерство приехали ученики со всей России. На кону не просто обучение, а шанс выступить с симфоническим оркестром. На мастер-класс попал и корреспондент МИЦ «Известия» Максим Прихода. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Ролдугин и Мастранджело выступили на сцене центра «Сириус» в Сочи.

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