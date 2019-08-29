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  4. Видео: Ролдугин и Мастранджело выступили на сцене центра «Сириус» в Сочи

Видео: Ролдугин и Мастранджело выступили на сцене центра «Сириус» в Сочи

, 13:12 Эфирная новость 18

Особый опыт получили и юные исполнители. После мастер-классов они смогли сыграть вместе со звездами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Образовательный центр «Сириус» в Сочи погрузился в удивительную творческую атмосферу. В парке науки сыграли выдающиеся музыканты — итальянец Фабио Мастранджело и народный артист России Сергей Ролдугин. Они представили экспериментальную программу — это своего рода «микс» из музыкальных традиций двух стран. Особый опыт получили и юные исполнители. Помимо мастер-классов, начинающие музыканты смогли сыграть вместе со звездами. Что из этого вышло, увидел корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Владимир Путин в Сочи посетил образовательный центр для детей «Сириус».

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