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  4. Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ

Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ

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Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что объявить войну России Украина не может из-за наличия у РФ ядерного оружия.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего секретаря СНБО незалежной Александра Турчинова. Тот заявил, что объявить войну России Украина не может из-за наличия у РФ ядерного оружия. Пушков оценил изречение украинца на своей страничке в Twitter. Он написал цитату из Библии.

«Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — привел цитату из священного писания Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Турчинов также заявил, что поскольку киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения, то единственным выходом из данной ситуации является укрепление военной мощи Незалежной.

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