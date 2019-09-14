Сенатор Пушков назвал Турчинова умалишенным после его заявления о войне с РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание бывшего секретаря СНБО незалежной Александра Турчинова. Тот заявил, что объявить войну России Украина не может из-за наличия у РФ ядерного оружия. Пушков оценил изречение украинца на своей страничке в Twitter. Он написал цитату из Библии.

«Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — привел цитату из священного писания Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Турчинов также заявил, что поскольку киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения, то единственным выходом из данной ситуации является укрепление военной мощи Незалежной.