Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал препятствие для объявления войны России. По его словам, Незалежная не может пойти на этот шаг из-за наличия у РФ ядерного оружия, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу политика.

«Мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал», — сказал Александр Турчинов.

Украинский политик отметил, что киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения. Александр Турчинов уверен, что единственным выходом из данной ситуации является укрепление военной мощи Незалежной.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заключил экс-секретарь СНБО.

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков отметил, что подобным заявлением Турчинов снова подтвердил «свое мрачное сумасшествие». Ответ он написал на своей страничке в Twitter, процитировав библию.

«Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — написал Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами».