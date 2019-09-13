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Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

, 23:32 Видео 40

По словам бывшего секретаря СНБО Украины, киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин

Тема:
Украинский кризис 162

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал препятствие для объявления войны России. По его словам, Незалежная не может пойти на этот шаг из-за наличия у РФ ядерного оружия, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу политика.

«Мы не можем объявить войну стране, которая имеет второй в мире ядерный потенциал», — сказал Александр Турчинов.

Украинский политик отметил, что киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения. Александр Турчинов уверен, что единственным выходом из данной ситуации является укрепление военной мощи Незалежной.

«Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым», — заключил экс-секретарь СНБО.

В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков отметил, что подобным заявлением Турчинов снова подтвердил «свое мрачное сумасшествие». Ответ он написал на своей страничке в Twitter, процитировав библию.

«Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума», — написал Пушков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами».

Тема:
Украинский кризис 162
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