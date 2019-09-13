Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов назвал препятствие для объявления войны России. По его словам, Незалежная не может пойти на этот шаг из-за наличия у РФ ядерного оружия, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу политика.
Украинский политик отметил, что киевским властям нечего противопоставить Москве в плане стратегического вооружения. Александр Турчинов уверен, что единственным выходом из данной ситуации является укрепление военной мощи Незалежной.
В свою очередь член Совфеда Алексей Пушков отметил, что подобным заявлением Турчинов снова подтвердил «свое мрачное сумасшествие». Ответ он написал на своей страничке в Twitter, процитировав библию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами».