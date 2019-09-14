«Будем молить Всевышнего»: Пригожин о госпитализации Заворотнюк

В сети накануне появилась новость о том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в больницу, где ее ввели в состояние искусственной комы. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал информацию о тяжелом заболевании артистки. По некоторым данным, знаменитость страдает от рака головного мозга.

«Мне бы не хотелось в это верить, но, если это правда, мы будем молить Всевышнего, чтобы она выкарабкалась из этой ситуации, потому что мы ее очень любим », — рассказал Пригожин RT.

Анастасия Заворотнюк, по слухам, проходила лечение химиотерапией от онкологического заболевания. Соседка актрисы рассказала о тяжелом состоянии больной. Близкие звезды кино до сих пор не подтвердили информацию о диагностированном у нее раке головного мозга. Концертный директор знаменитости Стас Христов утверждает, что сама Заворотнюк новость о госпитализации назвала «бредом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что муж Анастасии Заворотнюк отказался от выступлений в ледовом шоу из-за болезни актрисы.