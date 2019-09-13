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Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации

, 16:02 Фото 1 233

Ранее в СМИ распространилась информация, что артистка находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova, Instagram @a_zavorotnyuk

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк прокомментировала сведения о собственной госпитализации, распространившиеся в прессе. По информации ряда СМИ, знаменитость сейчас находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации столичной клиники.

В беседе с концертным директором Стасом Христовым звезда сериала «Моя прекрасная няня» заявила, что все слухи о ее здоровье — «бред». Об этом сообщил сам представитель актрисы в интервью для РИА Новости.

«Я получил сообщение от Анастасии в ответ на публикацию, которую я ей переслал. Она ответила: «Бред. Отстань», — поделился Христов.

Тем не менее, последние сведения о состоянии Заворотнюк внушают опасения. Ранее священнослужитель церкви, находящейся в коттеджном поселке, где живет светская львица, рассказал, что мать теледивы часто ходит в храм, чтобы молиться. По его словам, женщина сильно переживает за дочь.

Также появилась пока неподтвержденная официальная информация, что ее супруг Павел Чернышев покидает ледовое шоу, которое сейчас гастролирует в Турции, чтобы быть рядом с любимой супругой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по информации знакомых Заворотнюк, она сильно прибавила в весе в последнее время.

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