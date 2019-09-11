Лишний вес и депрессия: Новые подробности о состоянии Заворотнюк

Слухи о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк набирают обороты. Поклонники подозревают, что звезда скрывает от общественности серьезное заболевание — рак мозга. Сама знаменитость домыслы фанатов комментировать отказывается, зато знакомые артистки в интервью журналистов откровенно заявляют: «няня Вика» стала выглядеть хуже после родов.
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Масла в огонь подливает и тот факт, что Заворотнюк перестала публиковать свои фотографии в соцсетях. В ее профиле появляются только архивные снимки.
Впрочем, знакомые теледивы уверяют, что беспокоиться не о чем. Хотя Анастасия и действительно прибавила в весе, причина этого не рак, а стресс, который она испытывает в последнее время.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк намерена обсудить слухи о своем здоровье на телевидении.