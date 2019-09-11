Лишний вес и депрессия: Новые подробности о состоянии Заворотнюк

Слухи о тяжелом состоянии Анастасии Заворотнюк набирают обороты. Поклонники подозревают, что звезда скрывает от общественности серьезное заболевание — рак мозга. Сама знаменитость домыслы фанатов комментировать отказывается, зато знакомые артистки в интервью журналистов откровенно заявляют: «няня Вика» стала выглядеть хуже после родов.

« А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове. Это все от лекарств… Дай бог, чтобы она поправилась », — рассказала собеседница KP.RU.

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Масла в огонь подливает и тот факт, что Заворотнюк перестала публиковать свои фотографии в соцсетях. В ее профиле появляются только архивные снимки.

Впрочем, знакомые теледивы уверяют, что беспокоиться не о чем. Хотя Анастасия и действительно прибавила в весе, причина этого не рак, а стресс, который она испытывает в последнее время.

« Между супругами произошел разлад. Настя нервничает, переживает, не хочет никого видеть. Так что у нее что-то вроде депрессии, а не рак, как пишут », — рассказал приятель мужа Заворотнюк Петра Чернышева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Заворотнюк намерена обсудить слухи о своем здоровье на телевидении.