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Муж Заворотнюк отказался от выступлений в ледовом шоу из-за болезни актрисы

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В пятницу, 13 сентября, стало известно о резком ухудшении состояния здоровья звезды кино. Врачи были вынуждены ввести ее в состояние искусственной комы.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

В сети бурно обсуждается новость о том, что звезда серила «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк попала в больницу, где из-за резкого ухудшения здоровья ее ввели в состояние искусственной комы.

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Весь август СМИ пестрели сообщениями о том, что у актрисы диагностирован рак мозга. Соседка знаменитости уверяет общественность — звезде совсем плохо: она располнела и начинает лысеть из-за химиотерапии. Однако ни сама артистка, ни ее близкие до сих пор не подтвердили информацию о тяжелом заболевании. При том, что продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что у актрисы последняя стадия рака мозга.

Егор Разумовский — координатор ледового шоу «Navka Show» рассказал, что начиная с 13 сентября вместо супруга Заворотнюк Петра Чернышева на льду в спектаклях и мюзиклах будет выступать другой артист — Алексей Рогонов. В настоящий момент фигуристы ледового шоу находятся на гастролях в Турции. Вероятно, муж артистки решил быть рядом с любимой в столь тяжелое время.

«Но при этом ни о каком увольнении и речи не идет. Это всего лишь замена, о конкретных сроках говорить рано», — утверждает Егор Разумовский. Об этом пишет сайт Тeleprogramma.pro.

Новость о госпитализации Анастасии Заворотнюк до сих пор не может подтвердить даже ее концертный директор Стас Христов. Сначала представитель актрисы говорил, что ее телефон отключен, а потом сообщил, что она лично назвала информацию о своей болезни бредом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Чернышева поведала о болезни Анастасии Заворотнюк.

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