Страшная авария с автобусом ПАЗ под Ярославлем унесла жизни семи человек

Страшная авария произошла на трассе под Ярославлем в субботу, 14 сентября.

Как сообщает Интерфакс, в ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика погибли семь человек, еще двадцать получили ранения. Обстоятельства происшествия уточняются.