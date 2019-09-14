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  4. Страшная авария с автобусом ПАЗ под Ярославлем унесла жизни семи человек

Страшная авария с автобусом ПАЗ под Ярославлем унесла жизни семи человек

, 11:10 Срочная новость 72

Двадцать человек получили травмы.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Страшная авария произошла на трассе под Ярославлем в субботу, 14 сентября. 

Как сообщает Интерфакс, в ДТП с участием автобуса ПАЗ и грузовика погибли семь человек, еще двадцать получили ранения. Обстоятельства происшествия уточняются.

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