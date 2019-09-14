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  4. Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем

, 13:59 34

Премьер-министр Незалежной Алексей Гончарук заявил о переговорах с Белоруссией и Польшей — странами заинтересованными в соединение морей.

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Фото, видео: ТАСС / ZUMA, www.globallookpress.com / U.S. Navy, Omar Marques, Alexandr Altukhov

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании правительства Незалежной соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — утверждает премьер.

Для того, чтобы соединить Балтийское и Черное моря водным путем, Украине придется договариваться с правительствами Польши и Белоруссии. Суть планируемого соединения морей заключается в строительстве системы судоходных каналов и рек, протекающей по территории трех государств. Наиболее заинтересованной стороной в переговорах является Польша. Именно в этой стране планируется проведение большинства строительных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 29 августа 2019 года новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.

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