Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о желании правительства Незалежной соединить Балтийское и Черное моря водным путем. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально », — утверждает премьер.

Для того, чтобы соединить Балтийское и Черное моря водным путем, Украине придется договариваться с правительствами Польши и Белоруссии. Суть планируемого соединения морей заключается в строительстве системы судоходных каналов и рек, протекающей по территории трех государств. Наиболее заинтересованной стороной в переговорах является Польша. Именно в этой стране планируется проведение большинства строительных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что 29 августа 2019 года новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.