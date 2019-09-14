«Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк

Появившиеся в сети новости о внезапном ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк получили подтверждение. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса действительно находится в больнице, где из-за интенсивно прогрессирующей онкологии ее ввели в состояние искусственной комы.

«Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны », — сообщил шоумен.

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По словам продюсера, на здоровье Анастасии Заворотнюк негативно могло повлиять увлечение модным способом омоложения.

«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: „Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее“. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми », — рассказал продюсер.

Еще одной из возможных причин резко прогрессирующего рака мозга Анастасии Заворотнюк Андрей Разин назвал постоянный стресс, испытываемый актрисой в связи с финансовыми проблемами. Об этом сообщает КР.RU.

«Как только Настя начала встречаться с фигуристом — будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье », — поделился Разин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин прокомментировал госпитализацию Анастасии Заворотнюк.