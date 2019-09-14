  1. Пятый канал
  4. «Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк

«Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк

, 14:17 97

По словам продюсера «Ласкового мая», у актрисы начался отек мозга, и врачи уже бессильны.

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 24

Появившиеся в сети новости о внезапном ухудшении здоровья Анастасии Заворотнюк получили подтверждение. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал, что актриса действительно находится в больнице, где из-за интенсивно прогрессирующей онкологии ее ввели в состояние искусственной комы.

«Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил — можно навестить? Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», — сообщил шоумен.

/p>

По словам продюсера, на здоровье Анастасии Заворотнюк негативно могло повлиять увлечение модным способом омоложения.

«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: „Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь — за ней будущее“. Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», — рассказал продюсер.

Еще одной из возможных причин резко прогрессирующего рака мозга Анастасии Заворотнюк Андрей Разин назвал постоянный стресс, испытываемый актрисой в связи с финансовыми проблемами. Об этом сообщает КР.RU.

«Как только Настя начала встречаться с фигуристом — будущим мужем, она как будто ожила, очень хотела создать семью. И опять все взяла в свои руки, и опять неудача с кредитом, и опять она впала в панику. Думаю, что эти нервы сильно подкосили ее здоровье», — поделился Разин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пригожин прокомментировал госпитализацию Анастасии Заворотнюк.

Тема:
Болезнь Анастасии Заворотнюк 24
14 сент
Муж Заворотнюк ушел из ледового шоу «Руслан и Людмила» из-за болезни актрисы
14 сент
«Прогнозы неутешительные»: нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
14 сент
«Последняя стадия рака мозга»: Андрей Разин о состоянии Анастасии Заворотнюк
14 сент
Скорая помощь приезжала к Заворотнюк из-за головных болей еще летом
13 сент
Видео: Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с ЭКО
13 сент
Медики ввели Анастасию Заворотнюк в искусственную кому
13 сент
Эксперт: Мог ли рак мозга Заворотнюк развиться от ЭКО?
13 сент
«Ничего себе!» Дибров шокирован новостью о состоянии Заворотнюк
13 сент
Заворотнюк прокомментировала сообщения о госпитализации
13 сент
«Серьезно все»: Мать Заворотнюк переживает за здоровье дочери и молится о ней

Читайте также

+13° Днём +13°
Ночью +8°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Гороскоп на 14 сентября: позвольте себе все, Тельцы!

Последние новости

14:17
«Ей осталось несколько дней!»: Андрей Разин о госпитализации и коме Заворотнюк
13:59
Украина планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем
13:31
Стала известна причина смертельной аварии с автобусом в Ярославской области
13:14
Звезда фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в ДТП во время съемок
13:04
Актера Александра Балуева прооперировали
12:47
Кира Найтли стала мамой во второй раз

Сейчас читают

«Сельская Маргарита и бесталанный Мастерок» — Миро о свадьбе Собчак по Булгакову
Какому «счастливчику» досталась подвязка Собчак после свадьбы
Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев