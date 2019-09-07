  1. Пятый канал
  4. Мужчины подрались в очереди на аттракционы в Петербурге и задели ребенка

Мужчины подрались в очереди на аттракционы в Петербурге и задели ребенка

, 18:39 40

Неприятный инцидент произошел в парке «Диво остров» в Северной столице 7 сентября.

Фото : ТАСС/Пименов Роман

Двое мужчин подрались в петербургском парке «Диво остров» вечером 7 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, молодые люди решили выяснить отношения на кулаках, пока стояли в очереди в кассу, чтобы купить билет на аттракционы.

Неприятный инцидент омрачился еще тем, что молодчики в порыве боя задели ребенка. В результате драчунам и малышу понадобилась помощь медиков. В парк вызвали машину скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области. Предполагаемый злоумышленник нанес погибшей множественные удары ножом, девушка скончаюсь на месте.

Читайте также

+18° Днём +18°
Ночью +10°
66.00
-0.05 72.89
0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября

Последние новости

18:50
Молодая любовница Петросяна оказалась копией своей мамы — фото
18:39
Мужчины подрались в очереди на аттракционы в Петербурге и задели ребенка
18:23
Москалькова на встрече с Вышинским назвала его символом борьбы за свободу слова
18:02
Божена Рынска нашла опекунов будущей дочки на случай своей смерти
17:46
Супруге Виторгана надоел вопрос о материнском капитале
17:35
Опубликован список выданных Россией украинских заключенных

Сейчас читают

«Как корь»: Малышева поведала о нездоровой любви девушек к Григорьеву-Апполонову
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 сентября
«Все вроде с виду в шоколаде»: Чехова в сексапильном белье позирует на фоне «Москва-Сити»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев