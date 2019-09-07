Мужчины подрались в очереди на аттракционы в Петербурге и задели ребенка

Двое мужчин подрались в петербургском парке «Диво остров» вечером 7 сентября. Как стало известно 5-tv.ru, молодые люди решили выяснить отношения на кулаках, пока стояли в очереди в кассу, чтобы купить билет на аттракционы.

Неприятный инцидент омрачился еще тем, что молодчики в порыве боя задели ребенка. В результате драчунам и малышу понадобилась помощь медиков. В парк вызвали машину скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области. Предполагаемый злоумышленник нанес погибшей множественные удары ножом, девушка скончаюсь на месте.