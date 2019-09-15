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В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

, 8:19 Видео 26

USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead.

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Фото, видео: PA Images\TASS

Высокоскоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma T-EPF-8 вошло в акваторию Черного моря через пролив Босфор, сообщает ресурс Bosphorus Observer.

«Быстроходный экспедиционный транспортный корабль класса Spearhead USNS Yuma T-EPF-8 прошел Босфор в направлении Черного моря», — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что это уже третий заход американского корабля в Черное море в 2019 году.

Суда данного типа являются многоцелевыми, нестроевыми и предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Такие корабли могут быть использованы для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Судно может транспортировать подразделение среднего размера со штатной техникой, либо, после реконфигурации, доставить к месту назначения пехотный батальон.

Размещенная в кормовой части корабля аппарель обеспечивает погрузку на борт бронетехники, включая танки M-1 Abrams. Ангар предназначен для хранения вертолета SH-60 Seahawk. Летная палуба позволяет принимать и эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США оценили развитие российского флота.

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