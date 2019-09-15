В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

Высокоскоростное экспедиционное судно ВМС США USNS Yuma T-EPF-8 вошло в акваторию Черного моря через пролив Босфор, сообщает ресурс Bosphorus Observer.
Портал отмечает, что это уже третий заход американского корабля в Черное море в 2019 году.
Суда данного типа являются многоцелевыми, нестроевыми и предназначены для работы в мелководных портах и фарватерах. Такие корабли могут быть использованы для переброски войск, грузов и военной техники, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Судно может транспортировать подразделение среднего размера со штатной техникой, либо, после реконфигурации, доставить к месту назначения пехотный батальон.
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