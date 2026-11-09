Брат Виктора Орбана мог быть задержан по делу о незаконной миграции

Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Арон мог быть задержан по подозрению в содействии незаконной миграции. Об этом заявил действующий глава венгерского правительства Петер Мадьяр, сославшись на сообщения местных СМИ.

По данным венгерской полиции, 9 ноября сотрудники Национального следственного бюро и ведомства по возвращению и защите государственных активов провели совместную операцию в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт. В рамках двух уголовных расследований правоохранители задержали нескольких человек и организовали обыски. Имена задержанных официально не назывались.

По информации местных изданий, следственные действия затронули имущество, связанное с компанией Арона Орбана. Предприятие ранее фигурировало в расследовании об оформлении венгерских виз гражданам Вьетнама. Журналисты Telex со ссылкой на источники из окружения брата экс-премьера подтвердили проведение операции, однако не смогли установить, действительно ли сам Арон Орбан был взят под стражу.

Что известно о визовом скандале

История получила огласку еще в 2024 году после появления аудиозаписи, на которой, как сообщали венгерские СМИ, Арон Орбан обсуждал оформление виз с представителем аппарата правительства.

Позднее журналисты выяснили, что связанные с ним предприниматели могли помогать гражданам Вьетнама получать разрешения на въезд в Венгрию. Для этого, по сведениям прессы, иностранцев записывали на двухдневные курсы оказания первой помощи в Печском университете. Участие в образовательной программе могло облегчать оформление краткосрочной шенгенской визы.

Также сообщалось, что Арон Орбан обращался к представителю правительства с просьбой ускорить рассмотрение отдельных заявлений. Обстоятельства этих операций стали предметом расследования.

Ранее следователи уже проявляли интерес к деловым партнерам брата бывшего премьер-министра. Виктор Орбан, комментируя происходящее, заявил, что считает себя настоящей целью расследования, а своего брата — лишь инструментом давления.

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