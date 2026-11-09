«Тринадцатая пенсия» в 2027 году: кому и на сколько повысят выплаты

URA.RU: в 2027 году пенсионеров ждет двухэтапная индексация пенсий

В грядущем 2027 году пенсионная система России претерпит значительные изменения. Индексация будет проводиться в два этапа — зимой и весной. Общая прибавка позволит не просто компенсировать инфляцию, но и обеспечит реальный рост доходов. Об этом сообщило URA.RU.

Как будет происходить индексация пенсий в 2027 году?

В 2027 году россиян ждет двухэтапная индексация пенсий.

«Это не просто техническая новация, а серьезный сигнал о смене приоритетов», — подчеркнул профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

Выплаты планируют осуществить 1 февраля и 1 апреля. Первый раз прибавка составит 6,8%, а второй — 3,3%. Если суммировать оба этапа, то общее повышение будет равно 10,1%. Тем временем как прогнозируемая в 2027 году инфляция не превысит 6,8%.

То есть благодаря нововведению государство не просто компенсирует рост цен, но и обеспечит реальный рост доходов пенсионеров, заметил Константин Лебедев.

Зачем нужна двухэтапная индексация пенсий?

Некоторые россияне могут подумать, что двухэтапная индексация пенсий может усложнить процесс выплат пособий. Однако это не так. По мнению, экономиста, наоборот, это важный шаг к точности и справедливости.

Собеседник агентства пояснил, что первая — февральская индексация — полностью закроет рост цен на товары и услуги первой необходимости. А вторая — апрельская индексация — ориентирована на увеличение доходов.

«По сути, это попытка увязать пенсионные выплаты с динамикой заработных плат в стране. Такой механизм позволяет более гибко и своевременно реагировать на экономические изменения, не дожидаясь конца года», — сказал Константин Лебедев.

По словам экономиста, подобная практика уже существовала в нашей стране. Теперь власти решили к ней вернуться, наполнив новым смыслом. Это говорит не о сиюминутном решении проблемы, а о долгосрочном планировании.

Какой будет прибавка у пенсионеров?

Страховую пенсию в 2027 году проиндексируют всем пенсионерам: работающим и неработающим.

Согласно данным Социального фонда России (Пенсионный фонд), нововведение затронет свыше 37 миллионов человек. Речь про неработающих пенсионеров. Константин Лебедев, пояснил, что, суммируя оба этапа индексации, их прибавка составит где-то 2,4 тысячи рублей. В годовом выражении она будет сопоставима с дополнительной «тринадцатой» пенсией на уровне 28,8 тысячи рублей.

«Это не разовая „премия“ в конце года. Речь идет о годовой сумме прибавки, которая будет складываться из ежемесячных доплат», — объяснил экономист.

Кому положена социальная пенсия в 2027 году?

В 2027-м оформить получение социальной пенсии по старости могут мужчины 1957 года и женщины 1962 года рождения. В грядущем году им исполнится 70 и 65 лет соответственно.

«Право на социальную пенсию по старости в 2027 году имеют престарелые граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, а именно: граждане Российской Федерации, мужчины 1957 года рождения и старше, и женщины 1962 года рождения и старше», — уточнили в пресс-службе СФР.

Более того, претендовать на получение пенсии в 2027 году могут иностранцы и люди без гражданства РФ, которые больше 15 лет проживают на территории России.

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