В Башкирии найдены тела двух женщин и живой малыш

Тела двух женщин были обнаружены в воскресенье, 15 сентября, в частном доме в деревне Шигайкулбаш Бузякского района Башкирии. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru.

Также в доме находился восьмимесячный ребенок, которого правоохранители передали службе опеки. Установлено, что убитые — мать и бабушка малыша.

Как сообщили правоохранителям соседи, накануне в гостях был бывший муж одной из убитых. Может ли он иметь отношение к произошедшей трагедии пока не установлено. Известно, что после прочесывания близлежащей территории был найдены топор, водка и колбаса.

Обстоятельства произошедшего уточняются.