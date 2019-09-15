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  4. В Башкирии найдены тела двух женщин и живой малыш

В Башкирии найдены тела двух женщин и живой малыш

, 11:25 27

Соседи утверждают, что накануне к одной из них приезжал бывший муж.

Тела двух женщин были обнаружены в воскресенье, 15 сентября, в частном доме в деревне Шигайкулбаш Бузякского района Башкирии. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru.

Также в доме находился восьмимесячный ребенок, которого правоохранители передали службе опеки. Установлено, что убитые — мать и бабушка малыша.

Как сообщили правоохранителям соседи, накануне в гостях был бывший муж одной из убитых. Может ли он иметь отношение к произошедшей трагедии пока не установлено. Известно, что после прочесывания близлежащей территории был найдены топор, водка и колбаса.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

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