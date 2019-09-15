МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования

Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила киевские власти в саботаже мирного урегулирования конфликта между Украиной и республикой. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава МИД Донбасса отметила — комплекс мер по урегулированию конфликта не допускает преследования лиц, участвовавших в событиях на Донбассе; обязывает киевские власти дать ДНР особый статус и закрепить его в украинской Конституции.
Однако глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что полностью амнистировать участников событий в Донбассе нельзя. А экс-президент Незалежной Леонид Кучма заявил, что киевские власти почти наверняка не предоставят ДНР особый статус и не позволят провести там местные выборы без контроля украинского правительства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса.