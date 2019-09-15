  1. Пятый канал
  4. МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования

МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования

, 15:45 32

Глава ведомства Наталья Никонорова ответила на заявление об отказе украинских властей предоставлять республике особый статус.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Валентин Спринчак, 5-tv.ru

Глава министерства иностранных дел самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова обвинила киевские власти в саботаже мирного урегулирования конфликта между Украиной и республикой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заявления о том, что Украина не намерена предоставлять особый статус Донбассу и закреплять его в конституции страны — это прямое свидетельство намеренного саботажа мирного урегулирования, которое заключается как раз в решении политических вопросов, ставших собственно причиной конфликта», — заявила Никонорова.

Глава МИД Донбасса отметила — комплекс мер по урегулированию конфликта не допускает преследования лиц, участвовавших в событиях на Донбассе; обязывает киевские власти дать ДНР особый статус и закрепить его в украинской Конституции.

Однако глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко утверждает, что полностью амнистировать участников событий в Донбассе нельзя. А экс-президент Незалежной Леонид Кучма заявил, что киевские власти почти наверняка не предоставят ДНР особый статус и не позволят провести там местные выборы без контроля украинского правительства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса.

Читайте также

+9° Днём +11°
Ночью +7°
64.47
-0.72 71.53
-0.30
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 сентября

Последние новости

16:07
Первый атомный контейнеровоз пришвартовался в Санкт-Петербурге
15:54
Сосиски, яичница и роскошные букеты роз — как Ольгу Бузову встретили в Армавире
15:45
МИД ДНР обвинил Киев в саботаже мирного урегулирования
15:33
Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому
15:19
Жильцов дома в Красноярске, где произошел взрыв, временно разместят в гостинице
15:05
Тина Канделаки заменяет нерегулярный секс походом в фитнес-зал

Сейчас читают

Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Врач назвал симптомы рака головного мозга
«Лихачка» Пегова в оранжевых штанах поучаствовала в заезде на велосипедах

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев