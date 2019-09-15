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  4. Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса

Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса

, 8:06 Интервью 62

Член Совета Федерации отметил, что действия Киева противоречат Минским соглашениям.

Фото: ТАСС / Андрей Махонин

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко. Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.

По словам российского сенатора, подобные действия противоречат пятому и 11-му пунктам Минских соглашений и ставят президента Украины Владимира Зеленского в «проигрышное» положение.

«Это противоречит пунктам 5 и 11 Минских соглашений и означает прямой отказ от их выполнения. Проигрышная позиция для Зеленского», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

В свою очередь, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Украина рискует потерять Донбасс.

«Раз этого не будет, я думаю, что ДНР и ЛНР могут подумать, нужно им вообще быть в составе Украины, если Украина не собирается идти на уступки. А на эти уступки ей придется пойти», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, на саммите нормандского формата представители европейских стран призовут Киев выполнять Минские соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса.

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