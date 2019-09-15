Пушков прокомментировал отказ Украины от амнистии участников Донбасса

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко. Ранее министр иностранных дел сообщил, что Киев отказывается от предоставления полной амнистии участникам конфликта в Донбассе и не будет вносить изменения в конституцию страны, которые касаются особого статуса региона.
По словам российского сенатора, подобные действия противоречат пятому и 11-му пунктам Минских соглашений и ставят президента Украины Владимира Зеленского в «проигрышное» положение.
В свою очередь, первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что Украина рискует потерять Донбасс.
По его мнению, на саммите нормандского формата представители европейских стран призовут Киев выполнять Минские соглашения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Украины высказался против полной амнистии и особого статуса Донбасса.