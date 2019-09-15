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  4. Момент смертельного столкновения поезда и автобуса в Казахстане попал на видео

Момент смертельного столкновения поезда и автобуса в Казахстане попал на видео

, 18:14 Внимание: шокирующие кадры! 308

По предварительной информации, автобус выехал под запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov, Instagram @almaty_dtp_rezerv

При столкновении автобуса и поезда на переезде в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана погибли два человека, девять получили ранения.

Как сообщает ТАСС, авария произошла около 19.22 по местному времени в воскресенье, 15 сентября. В сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики говорится, что автобус выехал под запрещающий сигнал светофора на железнодорожные пути.

Момент страшной аварии зафиксировали случайные свидетели. На кадрах видно, что у железнодорожного переезда скопилось много машин, а огромный автобус стоит на переезде.

На месте находится руководитель Карасайского района Жандарбек Далабаев. Больницы переведены на усиленный режим приема пациентов.

Обстоятельства трагедии уточняются.

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