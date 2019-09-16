Короткое замыкание могло стать причиной пожара, в котором погибли 8 человек

Короткое замыкание могло стать причиной пожара, повлекшего гибель людей в Красноярске 15 сентября. Об этом сообщили в региональном МЧС, пишет ТАСС. По предварительной информации, проводка в квартире была старой и не выдержала высокого напряжения.

Как ранее писал 5-tv.ru, жертвами пожара стали восемь человек, четверо из них дети. Трагедия произошла в пятиэтажном жилом доме. Загорелась одна из квартир на третьем этаже.

На ликвидацию ЧП пожарным потребовалось меньше часа, однако при разборе сгоревших конструкций в квартире были обнаружены тела погибших людей.

По словам соседей, к хозяевам квартиры накануне пришли гости. После шумного застолья они остались ночевать.