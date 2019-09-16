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  4. Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

Вертолет Ми-26 совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске

, 10:04 30

На борту винтокрылой машины находились шесть человек. Никто не пострадал.

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Вертолет Ми-26 авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска, сообщает ТАСС со ссылкой на «Центроспас-Югория». Инцидент произошел 15 сентября, известно об этом стало только сегодня.

«15 сентября спасатели выезжали в аэропорт города Ханты-Мансийск по сообщению об аварийной посадке вертолета Ми-26. Прибыв к месту вызова, спасатели поступили в распоряжение руководителя тушения пожара. Проведение аварийно-спасательных работ не потребовалось», — говорится в сообщении.

На борту винтокрылой машины находились шесть человек. Никто не пострадал. Отмечается, что вертолет выполнял вахтовый рейс с месторождения до Ханты-Мансийска. По факту авиационного происшествия проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии пилот вертолета Eurocopter не выходит на связь.

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