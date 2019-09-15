В Якутии пилот вертолета Eurocopter не выходит на связь

Пилот вертолета Eurocopter, направившийся в сторону устья ручья Уточан, не выходит на связь. Об этом сообщило МЧС России по Республике Саха (Якутия) в воскресенье, 15 сентября. На борту воздушного судна находился пилот и два пассажира.

В ходе организованного взаимодействия было установлено, что вертолет следовал по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера. Воздушное судно выполняло перевозку ранее заготовленной рыбы.

Как стало известно 5-tv.ru, сработки аварийного маяка не происходило. При движении в направлении ручья Уточан командир вертолета перестал выходить на связь. На поиски пропавшего воздушного судна из поселка Усть-Нера, вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson, принадлежащие частным компаниям.

По информации РИА Новости, воздушное судно, не выходящее на связь, принадлежит компании «Нера-Антагачан», ведущей работы по добыче руды и драгметаллов.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудник авиаремонтного предприятия во Флориде чудом остался жив, успев увернуться от падающего на него самолета.