Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали при взрыве баллона в машине

Семья из четырех человек, в том числе двое детей — 14 лет и 8 месяцев, пострадали в результате взрыва газового баллона в легковом автомобиле в городе Тихорецк Краснодарского края. ЧП произошло в воскресенье, 15 сентября, на улице Ленинградская.

5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, «вазовская девятка» после произошедшего вспыхнула. Пламя перекинулось на соседний автомобиль. Огнем также оказалась повреждена кровля близлежащего магазина на площади десять квадратных метров.

Все пострадавшие преимущественно получили ожоги головы. Об их состоянии ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 человек, в том числе 6 детей, пострадали при хлопке газа в Ангарске. ЧП произошло вечером 14 сентября в пятиэтажном жилом доме.