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Зеленский озвучил свои главные задачи на посту президента

, 15:42 Видео 73

После встречи с главой Словакии Зузаной Чапутовой украинский лидер назвал основные направления своей деятельности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov, Facebook @president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой Словакии Зузаной Чапутовой в понедельник, 16 сентября, назвал свои основные задачи. По словам украинского лидера, его «главной миссией» по-прежнему остается урегулирование конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия», —заявил Зеленский.

Президент Незалежной также добавил, что не намерен отказываться от своих призывов оказать санкционное давление на Россию. Он надеется на поддержку дипломатических партнеров страны, в том числе Словакии. По мнению украинского лидера, ограничительные меры в отношении Москвы «нужны всей Европе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обратился к Западу с просьбой сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока не будет достигнут мир в Донбассе.

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