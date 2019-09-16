Зеленский озвучил свои главные задачи на посту президента

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главой Словакии Зузаной Чапутовой в понедельник, 16 сентября, назвал свои основные задачи. По словам украинского лидера, его «главной миссией» по-прежнему остается урегулирование конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

« Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия », —заявил Зеленский.

Президент Незалежной также добавил, что не намерен отказываться от своих призывов оказать санкционное давление на Россию. Он надеется на поддержку дипломатических партнеров страны, в том числе Словакии. По мнению украинского лидера, ограничительные меры в отношении Москвы «нужны всей Европе».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский обратился к Западу с просьбой сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока не будет достигнут мир в Донбассе.