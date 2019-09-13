Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции

Президент Украины обратился к Западу с просьбой сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока не будет достигнут мир в Донбассе. Выступая в пятницу, 13 сентября, на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, Владимир Зеленский отметил, что единственный путь прекращения войны на юго-востоке Украины — это дипломатия, в ее мощным и действенным оружием являются санкции.

Помощник Зеленского рассказал о прошедших переговорах с Путиным

Украинский лидер обратился к тем, политикам, которые призывают снять с России ограничения.

«В цивилизованном мире платить налоги — это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) — ежегодный форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины. Он проводится с 2004 года и до 2013 года проходил в Ялте — в Ливадийском дворце.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, 31 августа после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что санкции Евросоюза в отношении России «могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот».