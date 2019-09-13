  1. Пятый канал
  4. Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции

Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции

, 12:26 10

Президент Украины сравнил санкции с налогами и назвал их мощным оружием дипломатии.

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar, president.gov.ua

Тема:
Украинский кризис 158

Президент Украины обратился к Западу с просьбой сохранить санкции в отношении России до тех пор, пока не будет достигнут мир в Донбассе. Выступая в пятницу, 13 сентября, на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, Владимир Зеленский отметил, что единственный путь прекращения войны на юго-востоке Украины — это дипломатия, в ее мощным и действенным оружием являются санкции.

Помощник Зеленского рассказал о прошедших переговорах с Путиным

Украинский лидер обратился к тем, политикам, которые призывают снять с России ограничения.

«В цивилизованном мире платить налоги — это нормально. В частности, для обеспечения порядка. Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Ялтинская Европейская Стратегия (YES) — ежегодный форум, на котором обсуждается европейское будущее Украины. Он проводится с 2004 года и до 2013 года проходил в Ялте — в Ливадийском дворце.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, 31 августа после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой Зеленский заявил, что санкции Евросоюза в отношении России «могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот».

Тема:
Украинский кризис 158
12 сент
Зеленский хочет обсудить с Путиным переговоры в «нормандском формате»
12 сент
Чешскому послу на Украине пришлось оправдываться за встречу Земана с русинами
11 сент
Украина приостановила расторжение двусторонних договоров с Россией
7 сент
Захарова назвала важным шагом обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной
6 сент
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
5 сент
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH-17 Владимира Цемаха — видео
4 сент
Правительство Украины согласилось уволить Кличко с поста мэра Киева
3 сент
Бывший депутат Рады сломал ребро нынешнему в киевском ресторане
3 сент
Верховная рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности
3 сент
«Ему придется целовать в то самое место» — оппонент Ковтуна отреагировал на его выходку на ТВ

Читайте также

+15° Днём +15°
Ночью +9°
65.19
-0.24 71.83
-0.39
Гороскоп на 13 сентября: Станьте муравьем, Львы!

Последние новости

12:26
Зеленский просит страны Запада сохранить антироссийские санкции
12:15
Влюблена по уши: Эксперт по языку тела рассказал о чувствах Собчак и Богомолова
12:10
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
12:02
Директор Киркорова прокомментировал слухи о блокировке счетов артиста
11:54
Мама Ксении Собчак прибыла на свадьбу единственной дочери
11:28
Видео: Собчак и Богомолов приехали в столичный ЗАГС

Сейчас читают

«Прям как дети»: Собчак опубликовала трогательное фото в день свадьбы
Врачи отказываются ампутировать «руки-базуки» Кириллу Терешину
Банковские счета Филиппа Киркорова заблокированы из-за долгов

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев