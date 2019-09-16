Экс-хоккеиста КХЛ Мусатова арестовали по делу о мошенничестве на 45 миллионов

Бывшего хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова арестовали по делу о мошенничестве с криптовалютой на 45 миллионов рублей. В Кузьминский суд Москвы поступило соответствующее ходатайство следствия, которое было удовлетворено, сообщает ТАСС.

« В суд поступило ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде заключения под стражу », — говорится в сообщении.

Показания в отношении спортсмена дал его помощник Виталий Артеменко, который пошел на сделку со следствием.

« Дело Артеменко выделено в отдельное производство и в ближайшее время поступит в один из столичных судов для рассмотрения по существу », — цитирует агентство собственный источник.

По предварительным данным, Игорь Мусатов в феврале 2018 года пытался заключить сделку с инвестором, запросив с него 800 тысяч долларов США за криптовалюту биткоин. Однако на встречу с покупателем вместо хоккеиста пришел его помощник, который не продал ни одного биткоина и скрылся с денежными средствами инвестора.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на 800 тысяч долларов.