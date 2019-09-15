Хоккеист Мусатов задержан за аферу с биткоинами на $800 тысяч

В Москве в воскресение, 15 сентября по подозрению в мошенничестве с криптовалютой задержан хоккеист Игорь Мусатов. За махинации с денежными средствами в размере 800 тысяч долларов спортсмен был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат хоккеиста Александр Карабанов подтвердил информацию о задержании клиента. По словам представителя спортсмена, обвиняемый своей вины не признает. Также адвокат подозреваемого рассказал о сути обвинения, предъявленного его клиенту.

«Его обвиняют якобы в том, что он использовал механизм продажи криптовалюты в мошеннических целях в 2018 году. Однако, это чистая гражданско-правовая сделка. Но, действительно, в полной мере нашим российским законодательством продажа криптовалют не регулируется в полном объеме », — утверждает представитель Мусатова.

По предварительным данным, Игорь Мусатов в феврале 2018 года пытался заключить сделку с инвестором, запросив с него 800 тысяч долларов США за криптовалюту биткоин. Однако на встречу с покупателем вместо хоккеиста пришел его помощник, который не продал ни одного биткоина и скрылся с денежными средствами инвестора.

Правоохранительные органы инкриминируют Игорю Мусатову ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд по делу хоккеиста состоится 16 сентября 2019 года.

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