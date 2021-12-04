Как распознать измену второй половины? Отвечает семейный психолог

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Игорь Рязов
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Раскусить неверного партнера можно, наблюдая за его поведением, считает Светлана Бояринова.

Как распознать измену второй половины? Отвечает семейный психолог

Фото: www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin

Семейный психолог Светлана Бояринова в эфире НСН привела наиболее явные признаки супружеской измены. Так, поводом задуматься о неверности второй половины могут служить участившиеся командировки и отъезды. Неверный партнер постоянно ищет предлоги для отлучки — будь то работа или помощь родным и друзьям.

О связи на стороне может говорить и внезапное желание супруга отличиться перед домашними — заглушить чувство вины. Особенно отчетливо это можно проследить на фоне сокращения физической близости: секса нет, а подарки жене и детям делаются чаще.

Вступая в новые отношения, и мужчины, и женщины, начинают лучше следить за собой, заметила специалист. Не стоит игнорировать и случаи необоснованной раздражительности партнера, обострении у него нетерпимости, вспыльчивости.

«Так как злиться на себя — неэффективно, партнер злится на партнершу, мол;„Я это из-за тебя сделал. Это ты мне чего-то не додаешь», — привела пример психолог.

При этом Бояринова подчеркнула, что подобное поведение свойственно не только мужчинам, но и женщинам.

Труднее отследить признаки измены в угасших отношениях, когда супруги отстранены друг от друга. В этом случае перемен в поведении партнера можно и не заметить, считает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что астрологи составили ТОП-5 самых гулящих мужских и женских знаков зодиака.

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