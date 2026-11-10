«А судьи кто?» — Слава вступилась за Киркорова после концерта в Тюмени

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 64 0

По мнению артистки, певец оказался в ситуации, когда любое решение вызвало бы недовольство зрителей.

Слава вступилась за Киркорова после концерта в Тюмени

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Певица Слава вступилась за Киркорова после неудачного концерта в Тюмени

Певица Слава вступилась за народного артиста России Филиппа Киркорова после его неудачного выступления в Тюмени. Обращение она опубликовала в социальных сетях.

По словам артистки, осуждать Киркорова за состояние во время концерта неправильно, поскольку он вышел к зрителям больным и не отменил шоу.

«Человек болел, человек вышел на сцену, несмотря ни на что. Я по себе знаю, как это сложно и тяжело, когда у тебя огромнейший тур», — сказала Слава.

Она также отметила, что в подобной ситуации артист оказался бы под критикой при любом решении: как если бы вышел на сцену, так и в случае отмены концерта.

«Самое интересное, что если бы ему плохо было, он мог бы отменить концерт, да, и его тогда бы тоже осудили. А судьи кто, как говорится?» — заявила певица.

Слава подчеркнула, что гастрольная работа требует больших сил, а профессиональные артисты, по ее словам, крайне редко отменяют выступления.

«Нам очень тяжело бывает. Настоящие артисты, как бы, не отменяют практически никогда концерты», — добавила она.

Киркоров 9 ноября выступил в Тюмени с высокой температурой. Зрители заметили, что певцу было тяжело передвигаться по сцене, а некоторые остались недовольны качеством выступления. Позже артист признался, что каждый номер давался ему непросто, но отменять концерт он не хотел.

После шоу ему понадобилась помощь медиков. При этом следующий концерт в Тюмени 10 ноября решили не отменять: представитель артиста Екатерина Успенская сообщила, что его самочувствие улучшилось.

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