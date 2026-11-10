«Я за них ручаюсь»: Ролдугин рассказал о двух уникальных молодых музыкантах

Ролдугин рассказал о двух уникальных молодых музыкантах

Народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин рассказал о двух молодых музыкантах, которых считает уникальными талантами. Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС, посвященной 20-летию проекта «Река талантов».

По словам Ролдугина, особенно сильное впечатление на него произвели участники осеннего образовательного интенсива в Крыму.

«Ожидайте появления совершенно уникальных новых ребят, которые блеснут. Я вот должен вам сказать, что за двоих я просто ручаюсь, что это талант в чистом виде», — отметил он.

При этом Ролдугин намеренно не назвал ни имена молодых музыкантов, ни их специальности.

«Я не скажу ни специальности, я не скажу ни имена, но следите за ними, потому что это уникальные люди. И когда-нибудь я скажу: вот я о них говорил тогда, а вы узнаете первыми», — добавил артист.

Ролдугин также рассказал, что проект «Река талантов» отличается от обычных мастер-классов тем, что после обучения участники сразу получают возможность выступать на концертных площадках.

По его словам, в этом году проект установил рекорд по числу заявок: из 75 претендентов отобрали 18 музыкантов. При этом, как подчеркнул Ролдугин, выросло не только количество желающих, но и качество подготовки молодых исполнителей.

«Очень приятно было слышать, как простые люди после концерта буквально со слезами на глазах благодарили за то, что музыкальное будущее нашей страны обеспечено этими молодыми людьми», — сказал он.

«Река талантов» — всероссийский музыкальный проект Санкт-Петербургского Дома музыки, основанный в 2007 году. Его художественным руководителем является Сергей Ролдугин.

Проект направлен на поддержку студентов и выпускников музыкальных вузов и колледжей, которые делают первые шаги в профессиональной сольной карьере. Участники получают возможность выступить на большой сцене с симфоническим оркестром и подготовиться к участию в международных музыкальных конкурсах, представляя Россию.

Проект связан прежде всего с городами Поволжья. Ролдугин объяснил это сильными филармоническими традициями Нижнего Новгорода, Казани, Астрахани и Ярославля, а также особой ролью Волги в российской культуре.

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