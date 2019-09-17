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Мелкие кафе и бары собираются лишить права торговать алкоголем

, 10:46 Видео 65

Принятие закона вынудит закрыться тысячи заведений, располагающихся в жилых домах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak, Konstantin Kokoshkin

Российское правительство поддержало законопроект, запрещающий продавать алкоголь в торговых залах площадью меньше 20 квадратных метров. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Свою идею они объясняют необходимостью соблюдения прав граждан на тишину и обеспечения общественного порядка, ссылаясь на многочисленные жалобы населения. Кроме того, предлагается наделить субъекты федерации правом регулировать правила продажи алкоголя вплоть до полного ее запрета.

Как пишет «КоммерсантЪ», в правительстве признают, что принятие этого закона приведет к закрытию тысяч мелких кафе, баров и магазинов разливного пива, располагающихся в жилых домах или в непосредственной близости от них. Там подчеркивают, что документ еще будет доработан.

Ожидается, что закон может быть принят уже до нового года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство финансов поддерживает предложение снова разрешить продажу пива и других слабоалкогольных напитков на стадионах во время футбольных матчей.

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