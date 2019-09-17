Кокорину и Мамаеву вернули стоимость после выхода по УДО

После выхода из белгородской колонии футболистам Кокорину и Мамаеву вернули стоимость. Новый «ценник» на спортсменов появился на немецком портале Transfermarkt.

Известно, что в начале лета 2019 года портал сделал стоимость отбывающих наказание спортсменов нулевой. Однако теперь потенциальные суммы частично вернулись. Так, стоимость Александра Кокорина — пять миллионов евро вместо 8,5 миллионов, а покупка Мамаева может обойтись в три миллиона евро в противовес предыдущим пяти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Зенит» готов дать второй шанс Александру Кокорину. За сутки до выхода игрока по УДО — 16 сентября — футболист подписал с клубом новый контракт.