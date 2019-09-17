«Это реальность»: Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом» до выхода по УДО

Во вторник, 17 сентября, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу по УДО. При этом накануне Кокорин уже успел заключить новый контракт с «Зенитом», сообщил 5-tv.ru адвокат спортсменов Юрий Падалко.

Условия контракта юрист разглашать не стал, сославшись на то, что не имеет соответствующих полномочий.

«Я документ такой видел, он действительно есть, поэтому — это реальность», — заявил Падалко 5-tv.ru.

При этом и Кокорин, и Мамаев останутся на контроле у правоохранительных органов до окончания срока, который истечет в ноябре. Футболисты будут обязаны зарегистрироваться в отделах МВД по месту жительства. При этом адвокат не стал отвечать на вопрос, нужно ли будет футболистам отмечаться в правоохранительных органах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО утром 17 сентября.