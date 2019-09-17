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  4. «Жар-птица!»: Подписчики оценили эффектный наряд Тины Канделаки

«Жар-птица!»: Подписчики оценили эффектный наряд Тины Канделаки

, 16:58 Фото 735

Фотографию из Тюмени телеведущая опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки часто демонстрирует подписчикам в Instagram деловые луки. В этот раз журналистка опубликовала фотографию из Тюмени, на которой она предстала в кожаной черной юбке длины миди и блузе цвета фуксии с широкими рукавами.

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Снимок телеведущая сопроводила постом о своих мастер-классах. Канделаки рассказала, что благодаря частым приглашениям на лекции, много ездит по российским городам и в каждом старается посетить достопримечательности.

Instagram @tina_kandelaki

Поклонники пришли в восторг от лука журналистки и оставили ей множество комплиментов в комментариях.

«Шикарная Тина!»

«Мне очень понравились фото и блуза в моем любимом цвете!»

«На Жар- птицу похожи»;

«Красавица, Тина! Выглядишь восхитительно!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тина Канделаки заменяет нерегулярный секс походом в фитнес-зал.

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